Di Marzio: “Il Milan ha deciso di incontrare Donnarumma per il rinnovo”

ULTIME NEWS – Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha spiegato la questione rinnovo legata a Gianluigi Donnarumma. Di Marzio ha riportato la notizia che a breve le parti si incontreranno.

Ecco le sue parole: “Il Milan, dopo tanto tempo, ha deciso di fissare un appuntamento con gli agenti di Donnarumma. ‘Gigio’, dopo la partita con il Lecce, è stato avvisato da Paolo Maldini di una chiamata che la società farà a Mino Raiola per parlare del rinnovo. Da mercoledì 1 luglio in poi ogni giorno sarà buono per un appuntamento. Non è facile trovare un accordo, ma il giocatore non andrà via a zero”.

