Milan, Paolo Maldini compie 52 anni: auguri a una leggenda rossonera

MILAN NEWS – Paolo Maldini compie oggi 52 anni.

Considerato uno dei difensori più forti di tutta la storia del calcio, Maldini fa parte delle leggende del Milan. Nonostante per lui questi siano mesi difficili dove non si sa se rimarrà in società come dirigente, nessuno potrà mai scalfire la sua lunga e ricca carriera da calciatore. Capitano storico, ha giocato nel Milan ininterrottamente dalla stagione 1984/1985, quando debuttò con Nils Liedholm in panchina, alla stagione 2008/2009 con Carlo Ancelotti. In totale, Maldini ha giocato 902 partite con i rossoneri, segnando 33 gol. Il suo palmares è ricchissimo: 7 Scudetti, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per club. Tanti auguri a Maldini, il suo numero 3 è stato ritirato dalla società.