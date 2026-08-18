Il primo contatto diretto tra Amorim e uno dei punti di forza della rosa del Milan , ovvero Christian Pulisic, è finalmente avvenuto a Milanello dopo che la squadra ha terminato la tournée estiva tra Australia e Asia, lasciando l'americano a Milano ad allenarsi per smaltire l'infortunio patito al mondiale.

Milan, il nuovo ruolo di Pulisic

Come riferito da Tuttosport Pulisic, reduce dalla micro-frattura e dall'edema osseo a tibia e perone della gamba destra rimediate il 7 luglio negli ottavi di finale contro ilha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Il suo rientro il gruppo è previsto per la fine di agosto, ma il suo ruolo nel disegno tattico di Amorim appare abbastanza chiaro,

Dopo un 2025 molto povero di soddisfazioni personali e condizionato da svariati problemi fisici, l'attaccante americano è chiamato aò riscatto. Amorim, infatti, tende a valorizzare al massimo l'americano, assegnandogli una nuova collocazione tattica chiave.

Nella coppia di fantasisti alle spalle della punta, Pulisic traslocherà sulla corsia mancina, abbandonando la destra e ricoprendo il ruolo di trequartista di sinistra. Proprio a sinistra Pulisic gioca abitualmente con la maglia dell'America, posizione che ne esalta la capacità di andare puntare la porta.

Sul fronte del recupero di tutti i vari infortunati, invece, giungono buonissime notizie: Gila è molto vicino al ritorno, con il problema ormai quasi del tutto smaltito, mentre assenti ancora Maignan e Rabiot, autorizzati a qualche giorno di riposo extra.