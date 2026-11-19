Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, il Milan di Rúben Amorim tornerà a giocare a 'San Siro' due settimane dopo la débâcle in Europa League contro il Ferencváros, ospitando il Frosinone di Massimiliano Alvini per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027: i rossoneri potranno contare sull'apporto di un Christian Pulisic sostanzialmente rinato.

I numeri della rinascita di Christian Pulisic tra Milan e U.S.A.

La media gol di Pulisic in Serie A ed Europa League

In generale con il Milan (inclusa l'Europa League) : contribuisce ad un gol ogni 134 minuti ;

: contribuisce ad un gol ogni ; Solo in Serie A : la media sale ad una rete o assist ogni 110 minuti ;

: la media sale ad una rete o assist ogni ; Totale stagione (includendo gli U.S.A.): il dato scende ulteriormente ad una contribuzione ogni 102 minuti.

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Verso Milan-Frosinone: oggi il rientro a Milanello per Amorim

Da quando, a metà settembre,ha smaltito l'infortunio rimediato aie dato ufficialmente inizio alla sua stagione, non si è fermato più: da allora, ha messo a refertoconindisputati tra tutte le competizioni. L'ultima rete, bellissima, è il gol in 'bicicletta' contro la Nazionale didivenuto virale nel giro di poche ore.Fin quiha colpito in campionato controe regalato un assist asul campo della. Il rendimento dell'esterno statunitense si traduce in medie realizzative di altissimo livello:Ma lo straordinario momento di forma diè anche dato da altri numeri: ha segnato, più di quanto non ne avesse fatti nelle precedenti 25, e non andava a segno in due partite consecutive di campionato da un anno, tra il novembre e il dicembre 2025.Illo ritroverà oggi, a: dopo la partita e la prodezza acrobatica contro, 'Capitan America' è tornato ieri in Italia e in giornata sarà a disposizione di misterper cominciare gli allenamenti in vista della sfida contro il. Considerando l'ottimo momento di forma psico-fisica, è presumibile che il tecnico portoghese lo schieri titolare domenica pomeriggio contro i ciociari.