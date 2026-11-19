Dopo la prodezza con gli U.S.A. contro Haiti, Christian Pulisic rientra oggi a Milanello agli ordini di Rúben Amorim: ecco le sue medie gol stagionali
Magia di Pulisic, super gol in rovesciata! La prodezza dell'attaccante del Milan con gli USA
Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, il Milan di Rúben Amorim tornerà a giocare a 'San Siro' due settimane dopo la débâcle in Europa League contro il Ferencváros, ospitando il Frosinone di Massimiliano Alvini per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027: i rossoneri potranno contare sull'apporto di un Christian Pulisic sostanzialmente rinato.
I numeri della rinascita di Christian Pulisic tra Milan e U.S.A.Da quando, a metà settembre, Pulisic ha smaltito l'infortunio rimediato ai Mondiali e dato ufficialmente inizio alla sua stagione, non si è fermato più: da allora, ha messo a referto 7 reti e un assist in 13 partite con Milan e U.S.A. in 817 minuti disputati tra tutte le competizioni. L'ultima rete, bellissima, è il gol in 'bicicletta' contro la Nazionale di Haiti divenuto virale nel giro di poche ore.
La media gol di Pulisic in Serie A ed Europa LeagueFin qui Pulisic ha colpito in campionato contro Lecce, Udinese, Genoa e Inter e regalato un assist a Diego Moreira sul campo della Lazio. Il rendimento dell'esterno statunitense si traduce in medie realizzative di altissimo livello:
- In generale con il Milan (inclusa l'Europa League): contribuisce ad un gol ogni 134 minuti;
- Solo in Serie A: la media sale ad una rete o assist ogni 110 minuti;
- Totale stagione (includendo gli U.S.A.): il dato scende ulteriormente ad una contribuzione ogni 102 minuti.
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Verso Milan-Frosinone: oggi il rientro a Milanello per AmorimIl Milan lo ritroverà oggi, a Milanello: dopo la partita e la prodezza acrobatica contro Haiti, 'Capitan America' è tornato ieri in Italia e in giornata sarà a disposizione di mister Rúben Amorim per cominciare gli allenamenti in vista della sfida contro il Frosinone. Considerando l'ottimo momento di forma psico-fisica, è presumibile che il tecnico portoghese lo schieri titolare domenica pomeriggio contro i ciociari.
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