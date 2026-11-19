Il proprietario del Milan Gerry Cardinale e il vice commissioner NBA Mark Tatum fanno il punto sul futuro del basket europeo e su Milano
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Presso l'hotel 'Marriott Marquis', a New York (U.S.A.) nei pressi di Times Square, ha avuto luogo una conferenza - promossa da Sports Business Journal - con vari panel: tra questi, anche uno dedicato a NBA Europe, all'interno del quale hanno parlato Mark Tatum (vice commissioner NBA) e Gerry Cardinale (managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del Milan). Stralci dell'intervento sono stati riportati da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.
Il piano di Mark Tatum per NBA EuropeTatum ha dichiarato che la NBA ha intenzione di "ristrutturare l'ecosistema cestistico in Europa", spiegando come l'obiettivo sia quello di far partire il progetto NBA Europe a ottobre del prossimo anno. In un modo o in un altro. "Vogliamo rispettare le tradizioni del basket europeo e la passione dei tifosi, ma anche senza un accordo con l'EuroLega il progetto andrà avanti lo stesso", ha specificato Tatum, tracciando una linea netta sul futuro della pallacanestro continentale.
L'affondo di Gerry Cardinale contro l'EuroLegaCardinale - che punta ad avere la franchigia della città di Milano nel progetto NBA Europe, creando una potenziale sinergia sportiva e commerciale di enorme portata attorno all'ecosistema rossonero - ha voluto punzecchiare l'EuroLega: "Andremo avanti per la nostra strada con o senza un accordo perché sappiamo che alla fine noi saremo quelli che resteranno in piedi. Onestamente non riesco a capire come si possa operare per 26 anni e non riuscire a produrre un profitto. Adam Silver e Mark Tatum stanno facendo di tutto per arrivare ad un accordo, ma bisogna essere in due a fare compromessi. Sono convinto che la NBA alla fine prevarrà".
Milano al centro: lo stadio del Milan e il retroscena sull'OlimpiaIl proprietario del Milan ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul tema, rivelando come il basket sia sempre stato un obiettivo strategico del suo gruppo, sin da quando ha iniziato a investire in Italia. "Milano in questo momento è il mercato più caldo d'Europa. Quando sono arrivato quattro anni fa avevo due obiettivi, oltre che vincere: uno era quello dello stadio, che finalmente si farà e l'altro quello di investire nella pallacanestro e infatti ho avuto conversazioni con l'Olimpia Milano ben prima dell'avvento di NBA Europe".
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La valutazione futura dei club secondo il numero uno di RedBirdLa chiosa dell'imprenditore statunitense, fondatore di RedBird Capital Partners, disegna uno scenario economico ambizioso sul futuro di NBA Europe: "Dove sarà tra 10 anni? Diciamo che se per la nuova franchigia NBA di Las Vegas si parla di una valutazione di 13-14 miliardi di dollari, io penso che tra 10 anni i club di NBA Europe varranno almeno la metà".
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