Il futuro di Francesco Camarda al Milan è a rischio. In estate il giovane attaccante classe 2008 aveva rinnovato il proprio contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031 e, con grande soddisfazione del proprietario Gerry Cardinale e dell'allenatore Rúben Amorim, era stato confermato in organico come unica alternativa al bomber titolare Gonçalo Ramos. Fin qui, però, il centravanti non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che le premesse estive lasciavano intendere.

Calciomercato Milan, i numeri di Camarda e i possibili sostituti

Il bilancio della prima parte di stagione parla chiaro: Camarda ha totalizzato appenacomplessivamente traed, viaggiando a una media inferiore ai 20 minuti a partita. Un impiego troppo ridotto per un talento della sua età che ha bisogno di continuità per completare il proprio percorso di crescita.

Motivo per cui, nella sessione invernale di calciomercato, il giocatore sembra destinato a partire in temporanea per lasciare il posto in rosa a un nuovo attaccante già pronto per le rotazioni di Amorim. Tra i profili accostati al club di via Aldo Rossi nelle ultime settimane, si vocifera infatti di Nicolò Tresoldi dal Bruges o addirittura di Endrick dal Real Madrid.

Torino in pole su Monza e Genoa: il fattore Ignazio Abate

Ma dove potrebbe andare Camarda a gennaio? E, soprattutto, con che formula si trasferirebbe? A provare a fare chiarezza su questi punti oscuri ci ha pensato ' SportMediaset ', delineando la griglia delle pretendenti in Serie A. Sul giocatore ci sono infatti gli interessi concreti di, ma ad oggi sembra essere illa squadra in netto vantaggio su tutta la concorrenza.

Il motivo principale di questa corsia preferenziale è legato alla panchina granata: il Toro è infatti allenato da Ignazio Abate, tecnico che conosce benissimo il giocatore per averlo avuto alle sue dipendenze già nella Primavera del Milan qualche stagione fa, valorizzandolo al massimo anche sul palcoscenico europeo della Youth League.

Le gerarchie granata e il nodo della formula tra Milan e Cairo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', anche sotto la Mole Camarda non andrebbe a fare il titolare fisso: nelle gerarchie offensive del Torino partirebbe infatti dietro a, ma si posizionerebbe comunque avanti rispetto a. Una collocazione che gli permetterebbe di mettere nelle gambe sicuramente più minuti di quanto finora fatto al Milan.Resta però da sciogliere il nodo legato alla formula del trasferimento. Ilè disposto a lasciar partire Camarda esclusivamente in, proprio in virtù dell'investimento fatto con il rinnovo fino al 2031. Il Torino del Presidente, dal canto suo, vorrebbe invece poter inserire nell'affare una: la volontà dei granata è quella di puntare sul ragazzo non soltanto per il presente, ma anche per costruire l'attacco del futuro, qualora Abate riuscisse a far esplodere definitivamente il talento classe 2008.