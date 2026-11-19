Poco spazio finora con Rúben Amorim: su Francesco Camarda c'è il Torino di Ignazio Abate, ma Urbano Cairo vuole trattare con i rossoneri sulla formula dell'affare
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Il futuro di Francesco Camarda al Milan è a rischio. In estate il giovane attaccante classe 2008 aveva rinnovato il proprio contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031 e, con grande soddisfazione del proprietario Gerry Cardinale e dell'allenatore Rúben Amorim, era stato confermato in organico come unica alternativa al bomber titolare Gonçalo Ramos. Fin qui, però, il centravanti non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che le premesse estive lasciavano intendere.
Calciomercato Milan, i numeri di Camarda e i possibili sostitutiIl bilancio della prima parte di stagione parla chiaro: Camarda ha totalizzato appena 119 minuti in 6 presenze complessivamente tra Serie A ed Europa League, viaggiando a una media inferiore ai 20 minuti a partita. Un impiego troppo ridotto per un talento della sua età che ha bisogno di continuità per completare il proprio percorso di crescita.
Motivo per cui, nella sessione invernale di calciomercato, il giocatore sembra destinato a partire in temporanea per lasciare il posto in rosa a un nuovo attaccante già pronto per le rotazioni di Amorim. Tra i profili accostati al club di via Aldo Rossi nelle ultime settimane, si vocifera infatti di Nicolò Tresoldi dal Bruges o addirittura di Endrick dal Real Madrid.
Torino in pole su Monza e Genoa: il fattore Ignazio AbateMa dove potrebbe andare Camarda a gennaio? E, soprattutto, con che formula si trasferirebbe? A provare a fare chiarezza su questi punti oscuri ci ha pensato 'SportMediaset', delineando la griglia delle pretendenti in Serie A. Sul giocatore ci sono infatti gli interessi concreti di Monza e Genoa, ma ad oggi sembra essere il Torino la squadra in netto vantaggio su tutta la concorrenza.
Il motivo principale di questa corsia preferenziale è legato alla panchina granata: il Toro è infatti allenato da Ignazio Abate, tecnico che conosce benissimo il giocatore per averlo avuto alle sue dipendenze già nella Primavera del Milan qualche stagione fa, valorizzandolo al massimo anche sul palcoscenico europeo della Youth League.
Le gerarchie granata e il nodo della formula tra Milan e CairoSecondo quanto riportato da 'SportMediaset', anche sotto la Mole Camarda non andrebbe a fare il titolare fisso: nelle gerarchie offensive del Torino partirebbe infatti dietro a Che Adams e Giovanni Simeone, ma si posizionerebbe comunque avanti rispetto a Pietro Pellegri, Sandro Kulenović e Duván Zapata. Una collocazione che gli permetterebbe di mettere nelle gambe sicuramente più minuti di quanto finora fatto al Milan.
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