Si è parlato e scritto molto, in questi giorni, delle manovre del Milan in vista della sessione di calciomercato che inizierà il prossimo 28 dicembre 2026 e che durerà fino al 1° febbraio 2027: tra le priorità del club di Via Aldo Rossi, infatti, c'è l'acquisto di un attaccante e i nomi di Nicolò Tresoldi (Bruges) e Endrick (Real Madrid) sono i due cerchiati in rosso in cima alla lista della spesa del Diavolo.

Il budget di Cardinale e l'incastro tattico con Gonçalo Ramos

La valutazione, più o meno, è la stessa: potrebbero lasciare i rispettivi club a gennaio per. Un maxi-investimento che il proprietariovuole fare per non lasciare nulla d'intentato ed avere maggiori chance di centrare l'accesso alla prossima edizione della. Con la speranza di poter lottare per losempre sullo sfondo: d'altronde, la classifica ine il passo delle altre contendenti autorizza i rossoneri a poter sognare.

C'è dibattito, tra i tifosi del Milan, su chi - effettivamente - sia più utile alla causa rossonera tra Tresoldi e Endrick, considerando come entrambi, qualora arrivassero a Milanello alla corte di Rúben Amorim, dovrebbero andare ad 'incastrarsi' dal punto di vista tattico con Gonçalo Ramos, centravanti che il Milan ha pagato 73,1 milioni di euro più bonus appena qualche mese fa e che, ovviamente, non può essere né scaricato né 'panchinato' così a cuor leggero.

Tresoldi vs Endrick: caratteristiche e la bufala sul simbolo del Diavolo

L'annuncio di Pellegatti e il retroscena societario su Roc Nation

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ha dalla sua l'istinto del bomber di razza (finora con ilin stagione),ha invece la classe, il talento e la fantasia tipica dei brasiliani, nonché il punto a favore di poter fare tanto il '9' quanto il trequartista. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che il giocatore non volesse venire alperché lui - Atleta di Cristo - non avrebbe mai giocato in una squadra rappresentata dal Diavolo come simbolo. Ma, giornalista sportivo e tifoso rossonero, non vuole credere a queste fandonie."Succede che una delle più grosse stupidate sentite nel calcio è che Endrick non verrebbe perché il Milan ha il simbolo del Diavolo. I giocatori di religione musulmana allora non andranno mai al Southampton perché si chiamano Saints ... l'entourage ha già smentito", ha commentatonel suo intervento su 'TMW Radio'. Il giornalista ha poi regalato una succosa anticipazione sulle scelte che farà ilnel calciomercato invernale: "Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi"."Cardinale spera in Endrick e c'è il risvolto 'gemelli'. Infatti il futuro CEO della MSE (Milan Sports & Entertainment, n.d.r.) è fratello gemello del CEO di Roc Nation. E cosa c'entra Endrick? Che Roc Nation è l'agente del brasiliano. José Mourinho deve rassegnarsi: se Florentino Pérez vuole accettare 60 milioni per Endrick, deve accettarlo. Se prendi Endrick, può giocare con Gonçalo Ramos, se prendi Tresoldi o gioca uno o l'altro. Endrick è ovvio che dica di voler rimanere al Real, perché chi andrebbe via da lì? Ma dipende anche da Mourinho, perché se non lo fa giocare, è giusto che vada via".