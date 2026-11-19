Gerry Cardinale pronto a investire 60 milioni per l'attacco di Rúben Amorim: Carlo Pellegatti smentisce le voci su Endrick e svela l'intreccio con Roc Nation
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Si è parlato e scritto molto, in questi giorni, delle manovre del Milan in vista della sessione di calciomercato che inizierà il prossimo 28 dicembre 2026 e che durerà fino al 1° febbraio 2027: tra le priorità del club di Via Aldo Rossi, infatti, c'è l'acquisto di un attaccante e i nomi di Nicolò Tresoldi (Bruges) e Endrick (Real Madrid) sono i due cerchiati in rosso in cima alla lista della spesa del Diavolo.
Il budget di Cardinale e l'incastro tattico con Gonçalo RamosLa valutazione, più o meno, è la stessa: potrebbero lasciare i rispettivi club a gennaio per 60 milioni di euro. Un maxi-investimento che il proprietario Gerry Cardinale vuole fare per non lasciare nulla d'intentato ed avere maggiori chance di centrare l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Con la speranza di poter lottare per lo Scudetto sempre sullo sfondo: d'altronde, la classifica in Serie A e il passo delle altre contendenti autorizza i rossoneri a poter sognare.
C'è dibattito, tra i tifosi del Milan, su chi - effettivamente - sia più utile alla causa rossonera tra Tresoldi e Endrick, considerando come entrambi, qualora arrivassero a Milanello alla corte di Rúben Amorim, dovrebbero andare ad 'incastrarsi' dal punto di vista tattico con Gonçalo Ramos, centravanti che il Milan ha pagato 73,1 milioni di euro più bonus appena qualche mese fa e che, ovviamente, non può essere né scaricato né 'panchinato' così a cuor leggero.
Tresoldi vs Endrick: caratteristiche e la bufala sul simbolo del DiavoloTresoldi ha dalla sua l'istinto del bomber di razza (14 gol in 17 partite finora con il Bruges in stagione), Endrick ha invece la classe, il talento e la fantasia tipica dei brasiliani, nonché il punto a favore di poter fare tanto il '9' quanto il trequartista. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che il giocatore non volesse venire al Milan perché lui - Atleta di Cristo - non avrebbe mai giocato in una squadra rappresentata dal Diavolo come simbolo. Ma Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, non vuole credere a queste fandonie.
L'annuncio di Pellegatti e il retroscena societario su Roc Nation"Succede che una delle più grosse stupidate sentite nel calcio è che Endrick non verrebbe perché il Milan ha il simbolo del Diavolo. I giocatori di religione musulmana allora non andranno mai al Southampton perché si chiamano Saints ... l'entourage ha già smentito", ha commentato Pellegatti nel suo intervento su 'TMW Radio'. Il giornalista ha poi regalato una succosa anticipazione sulle scelte che farà il Milan nel calciomercato invernale: "Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi".
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