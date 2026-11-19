Diogo Dalot, terzino portoghese classe 1999, potrebbe lasciare il Manchester United al termine di questa stagione e, secondo quanto riferito in Portogallo dal popolare quotidiano sportivo 'A Bola', potrebbe tornare a giocare in Serie A: il numero 2 dei 'Red Devils', infatti, è nel mirino tanto del Milan quanto della Juventus.

Calciomercato Milan, piace (di nuovo) Dalot. Occhio alla Juve

Il contratto di Dalot con il Manchester United scadrà il 30 giugno 2028 (con gli inglesi che detengono un'opzione per prolungarlo in via unilaterale per un'ulteriore stagione) ed è anche possibile che arrivi il rinnovo. Tanto dipenderà, però, dall'opinione che il nuovo manager dello United, l'argentino Mauricio Pochettino, avrà del laterale nativo di Braga.

Qualora, a giugno del prossimo anno, dovesse dare il via libera alla cessione di Dalot, Milan e Juventus si darebbero battaglia per ingaggiarlo. Con il Diavolo che, forse, ha qualche chance in più di poter arrivare al giocatore. Questo perché, come i tifosi del Milan certamente ricorderanno, Dalot ha già indossato in carriera la maglia rossonera.

Stagione 2020-2021: Dalot in prestito al Milan di Pioli

Nell'estate 2020, infatti, quando era già di proprietà del Manchester United dopo essersi imposto, giovanissimo, in patria con la maglia del Porto, il Milan prese Dalot in prestito secco dagli inglesi e il ragazzo, maglia numero 5 sulle spalle, trascorsa la stagione 2020-2021 nel Diavolo di Stefano Pioli come utile alternativa sulle corsie tanto a Davide Calabria quanto a Theo Hernández, giacché l'abilità di Dalot è quella di potersi disimpegnare su ambedue le fasce senza alcun problema.

In quell'esperienza in rossonero Dalot giocò 33 partite tra Serie A (21), Europa League (10) e Coppa Italia (2), segnando 2 gol (uno in Europa League a 'San Siro' contro lo Sparta Praga, l'altro in campionato sul campo del Verona) e fornendo 3 assist per i compagni (due in Europa, uno all'andata e uno al ritorno sempre contro lo Sparta Praga; l'altro in campionato a Parma).

"Milan, uno dei step più importanti della mia carriera": le sue parole sui rossoneri

Non essendo arrivato a Milano con il diritto di riscatto, Dalot salutò il Milan e ringraziò tutti per la bellissima avventura: si trovò molto bene in Italia. Tanto che, nel recente passato, il laterale lusitano ha speso parole positive di quella sua esperienza con il Diavolo.

"Penso che sia stato probabilmente uno degli step più importanti della mia carriera fino ad ora. È stato fantastico giocare per un club come il Milan. La sensazione di giocare di nuovo ogni tre giorni mi ha ridato la giusta fiducia, il focus giusto per essere pronto per la stagione successiva. È stato molto importante per me, ho conosciuto grandi persone che mi hanno aiutato ad essere più consapevole dei miei mezzi durante la stagione. Paolo Maldini è stato uno di loro sicuramente, insieme all’allenatore con cui mi sono relazionato molto bene e ovviamente anche i compagni di squadra erano fantastici".

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Questo aveva dichiarato di recente Dalot ai canali ufficiali del Manchester United. E ora, al termine della stagione, qualora la sua avventura in Inghilterra dovesse giungere ad una conclusione, il Milan potrebbe riabbracciarlo - concorrenza della Juventus permettendo - stavolta a titolo definitivo: secondo 'Transfermarkt', oggi, il cartellino di Dalot valedi euro.