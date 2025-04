Milan, Condò: “Conceicao ha superato Fonseca. Era ora che i rossoneri …”

Sul Napoli: "Il Napoli chiude stasera la 32ª giornata affrontando l’Empoli al Maradona. La sua missione è gelidamente semplice. Se vuole mantenere viva la speranza di sorpassare l’Inter, non può lasciare altri punti per strada: deve farne 21 su 21, e poi sperare in due pareggi dei nerazzurri".