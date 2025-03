Milan, Conceicao ha un obiettivo in testa. Senza Champions…

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla del Milan e della voglia di Sergio Conceicao. L'allenatore ha come obiettivo quello di chiudere in un posto in Europa e superare il settimo posto da dove aveva preso la squadra dopo l'esonero di Fonseca. Grazie al successo di sabato scorso a Lecce e al ko della Juventus contro l’Atalanta, i rossoneri hanno ridotto a otto punti la distanza dalla quarta, ma le squadre in corsa per l’ultimo posto valido per giocare la Champions il prossimo anno, ma anche l’Europa League e la Conference League sono sei. Se dopo la sosta e la trasferta di Napoli il distacco dalla quarta piazza sarà minore, con otto incontri ancora in calendario magari potrebbero anche cambiare le prospettive.