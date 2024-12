Milan, modulo ‘duttile’ e Leao protagonista: i segreti del gioco di Conceicao

Uno dei motivi per cui il Milan ha deciso di puntare su Sérgio Conceicao, anche se non è l'unico chiaramente, è il gioco proposto dal tecnico lusitano. Lo aveva fatto anche con Paulo Fonseca, sostenitore del calcio dominante, salvo poi accorgersi che si trattava di un principio che inevitabilmente portava ad avere grande disequilibrio in campo. Il suo connazionale, attuale tecnico rossonero, professa un altro tipo di calcio sotto tanti punti di vista, ma non per questo significa che sia meno vincente o meno spettacolare, anzi.