Milan a Conceicao, era tutto deciso da giorni: i retroscena del suo arrivo

Il Milan ha scelto Conceicao perché è un allenatore dal carattere forte. Il club, ora, ritiene che un duro faccia bene allo spogliatoio. Ad aprile 2024 , per fare un esempio, Conceicao mise fuori rosa quattro suoi calciatori dopo un 2-2 tra Porto e Famalição , per un atteggiamento non abbastanza professionale e qualche sorriso di troppo. Personalità forte, con grinta, esperto e competente di calcio e vincente, in Portogallo , con 11 trofei nazionali in 7 anni di Porto.

Un profilo simile, per certi versi, ad Antonio Conte, non scelto in estate. Per il Milan, Conceicao ha accettato un contratto garantito per soli sei mesi (diventeranno 18 se se li guadagnerà sul campo). In altri momenti non l'avrebbe fatto, altri allenatori - come Sarri - non l'avrebbero e non l'hanno fatto. Gli piace la squadra (gradisce molto Ruben Loftus-Cheek) e non vedeva l'ora di sbarcare in Serie A. Aveva detto di no al Wolverhampton, in Premier League, per tenersi libero per una chiamata dal Milan.