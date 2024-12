CALCIOMERCATO MILAN

Il penultimo giorno dell'anno di grazia 2024 in casa Milan si è verificato un bel ribaltone: esonero per Paulo Fonseca e approdo in panchina, al suo posto, del nuovo allenatore Sergio Conceicao. Il tutto, giova ricordare, a pochissime ore dalla riapertura del calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2025). Per il nuovo tecnico rossonero, dunque, subito dopo la 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), ci sarà modo di studiare a fondo l'organico e capire di quanti e quali uomini avrà bisogno di prendere per esprimere al meglio il proprio calcio. PROSSIMA SCHEDA