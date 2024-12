Calciomercato Milan – Rivelazione su Fonseca: “In futuro vuole allenare lì”

Il tecnico portoghese, arrivato a luglio in rossonero nonostante le tante critiche dei tifosi che speravano in altri nomi come Conte o De Zerbi, ha concluso la sua avventura milanese pareggiando a San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri (1-1, gol di Reijnders e Dybala). Adesso, il nuovo allenatore del Milan è Sergio Conceicao, che esordirà il 3 gennaio in Supercoppa Italiana contro la Juventus.