Milan, non c’è pace! Conceicao e le voci: delusione. E l’esonero…

Come scrive 'Tuttosport' non c'è pace nel Milan e le tensioni non si placano. Ieri sarebbero filtrati da persone vicine a Conceicao (che avrebbe smentito in prima persona) pensieri sul malcontento dell'allenatore. Il portoghese sarebbe deluso dal fatto di essere costantemente in discussione e di essere considerato il principale responsabile del momento negativo. Conceicao si sarebbe sentito poco supportato dal club non avendo mai parlato direttamente con Gerry Cardinale.