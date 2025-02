Milan, Conceicao a fine corsa. Media punti peggiore di Fonseca

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, ha analizzato Bologna-Milan 2-1 parlando anche della disfatta dei rossoneri. Al momento, si legge, l'obiettivo Champions League sembra essere molto lontano visto che dista 8 punti in campionato. Al Milan resta la Coppa Italia, che in caso di vittoria garantirebbe un posto per l’Europa League. Secondo la rosea, Sergio Conceicao sarebbe a fine corsa, o a stretto giro di posta o alla scadenza naturale del 30 giugno.

Milan, Conceicao: un destino ormai segnato. Il dato sulla media punti sorprende

La rosea continua: "il suo futuro sembra scritto, arrivederci e grazie (per la Supercoppa italiana)". Così scrive il quotidiano sul futuro di Sergio Conceicao. La Gazzetta riporta anche la media punti del Milan con il portoghese: 1,56 in 9 giornate di A. Il predecessore Paulo Fonseca aveva fatto meglio, seppure di un’inezia (1,59 in 17). Il Milan resta ottavo in solitaria, a meno 16 dall’Inter capolista dopo 26 giornate. Il quotidiano conclude scrivendo di come Conceicao sia il grosso bersaglio, ma non l'unico colpevole. LEGGI ANCHE: Milan, cos'è successo a Fofana? Con Conceicao non sembra più lui>>>