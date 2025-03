Milan-Como, Ordine svela le tre contraddizioni: e poi fa notare un dettaglio sfuggito a molti

Milan-Como, Ordine: "Manca identità. Conceicao salvato da due imprese"

"Ci sono tre foto di Milan-Como che resistono, come significato e materia di riflessione, 24 ore dopo e non ingialliscono affatto. La prima ritrae Kyle Walker che implora l'arbitro Marchetti di non espellere il suo amico, connazionale e reduce da lunga assenza Dele Alli per il fallo da dietro sul polpaccio di Loftus Cheek. Non capita mai, come dimostra il cicchetto successivo di Gabbia al suo sodale. Anzi capita il contrario ma dimostra che resiste un vincolo affettivo capace di mettere da parte gli interessi di parte e far emergere una scena da libro Cuore".