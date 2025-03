Rafael Leao tornerà titolare in Milan-Como di sabato a 'San Siro' dopo la panchina iniziale di Lecce. Fuori soltanto Emerson Royal

Sabato 15 marzo, alle ore 18:00, si disputerà, in un San Siro sold out, la sfida Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 e Sergio Conceicao, allenatore rossonero, avrà di fatto a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per Emerson Royal.