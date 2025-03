Per Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 15 marzo alle ore 18:00, San Siro sarà tutto esaurito

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo i 66mila spettatori presenti per la gara contro la Lazio , ultima disputata a San Siro dal Milan , lo stadio 'Giuseppe Meazza' vestito di rossonero tornerà ad essere tutto esaurito per un incontro del Diavolo.

Milan-Como con oltre 74mila spettatori a San Siro

Sono già oltre 74mila, infatti, i biglietti venduti per Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 15 marzo, alle ore 18:00. Anche il settore ospiti, con oltre 4.500 tifosi lariani, sarà di fatto sold out. Numeri da record per il club di Via Aldo Rossi.