Il calcio, a volte, sa essere un incredibile generatore di contrasti e ricorsi storici. Il Milan ha vissuto una primavera decisamente polarizzata: da un lato l'entusiasmo commerciale per il lancio della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, dall'altro il dramma sportivo consumatosi sul terreno di gioco. Proprio nella settimana di quel lancio, infatti, è arrivato il pesante disastro casalingo a 'San Siro' contro il Cagliari. Una sconfitta per 1-2 che è valsa la dolorosa e mancata qualificazione alla Champions League per la stagione in corso, lasciando l'ambiente rossonero con l'amaro in bocca.

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