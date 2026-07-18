Svelato il tema del nuovo Away Kit rossonero: il club si affida allo slogan "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" con 'SuperPippo' per scacciare le ultime delusioni

Daniele Triolo
- Milano
Martedì 21 luglio 2026 sarà svelata al pubblico la nuova seconda maglia ('Away Kit') del Milan per la stagione 2026-2027

Nuova seconda maglia Milan 2026-2027, ecco quando sarà svelata al pubblico

Il calcio, a volte, sa essere un incredibile generatore di contrasti e ricorsi storici. Il Milan ha vissuto una primavera decisamente polarizzata: da un lato l'entusiasmo commerciale per il lancio della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, dall'altro il dramma sportivo consumatosi sul terreno di gioco. Proprio nella settimana di quel lancio, infatti, è arrivato il pesante disastro casalingo a 'San Siro' contro il Cagliari. Una sconfitta per 1-2 che è valsa la dolorosa e mancata qualificazione alla Champions League per la stagione in corso, lasciando l'ambiente rossonero con l'amaro in bocca.

Martedì 21 luglio 2026 sarà svelata al pubblico la nuova seconda maglia ('Away Kit') del Milan per la stagione 2026-2027: è già disponibile in pre-order

La filosofia rossonera: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene"

Ma il tifoso del Diavolo conosce bene la propria storia e sa che il DNA milanista si esalta proprio nei momenti di massima difficoltà. Come recita un detto profondamente caro a tutto il popolo rossonero, "dopo İstanbul c'è sempre Atene". Il riferimento, scolpito nella memoria collettiva, è alle due storiche finali di Champions League contro il Liverpool: quella del 2005, persa inopinatamente ai calci di rigore dopo un parziale di 3-0, e la clamorosa rivincita del 2007 in Grecia, firmata dalla leggendaria doppietta di Filippo 'SuperPippo' Inzaghi.

Il nuovo Away Kit 2026-2027: Inzaghi testimonial d'eccezione

Proprio questo slogan intriso di resilienza e l'indimenticabile ex attaccante rossonero sono il tema portante e il testimonial d'eccezione scelti per il lancio della nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027. Un segnale chiaro del club di Via Aldo Rossi: ripartire subito dalle proprie radici più gloriose per cancellare la delusione della passata stagione. La nuova divisa da gioco, definita ufficialmente 'Away Kit', porta la firma dell'azienda tedesca PUMA, che dal 2018 accompagna il club milanese nella creazione di merchandising tecnico di altissimo livello. Per tutti i tifosi la caccia alla nuova maglia bianca (da sempre la divisa delle finali più dolci) è già aperta.

Pre-order attivo e data del Reveal ufficiale

La nuova maglia è disponibile da oggi — sabato 18 luglio 2026 — in modalità pre-order esclusivamente sullo store online ufficiale del Milan. Per vederla dal vivo, tuttavia, bisognerà pazientare ancora qualche giorno: il reveal ufficiale al pubblico e la presentazione delle prime immagini avverranno a partire dalle ore 09:00 della mattina di martedì 21 luglio. Stay tuned, il nuovo corso del Milan ricomincia dalla sua storia.

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