Svelato il tema del nuovo Away Kit rossonero: il club si affida allo slogan "Dopo Istanbul c'è sempre Atene" con 'SuperPippo' per scacciare le ultime delusioni
Nuova seconda maglia Milan 2026-2027, ecco quando sarà svelata al pubblico
Il calcio, a volte, sa essere un incredibile generatore di contrasti e ricorsi storici. Il Milan ha vissuto una primavera decisamente polarizzata: da un lato l'entusiasmo commerciale per il lancio della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, dall'altro il dramma sportivo consumatosi sul terreno di gioco. Proprio nella settimana di quel lancio, infatti, è arrivato il pesante disastro casalingo a 'San Siro' contro il Cagliari. Una sconfitta per 1-2 che è valsa la dolorosa e mancata qualificazione alla Champions League per la stagione in corso, lasciando l'ambiente rossonero con l'amaro in bocca.
La filosofia rossonera: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene"Ma il tifoso del Diavolo conosce bene la propria storia e sa che il DNA milanista si esalta proprio nei momenti di massima difficoltà. Come recita un detto profondamente caro a tutto il popolo rossonero, "dopo İstanbul c'è sempre Atene". Il riferimento, scolpito nella memoria collettiva, è alle due storiche finali di Champions League contro il Liverpool: quella del 2005, persa inopinatamente ai calci di rigore dopo un parziale di 3-0, e la clamorosa rivincita del 2007 in Grecia, firmata dalla leggendaria doppietta di Filippo 'SuperPippo' Inzaghi.
Il nuovo Away Kit 2026-2027: Inzaghi testimonial d'eccezioneProprio questo slogan intriso di resilienza e l'indimenticabile ex attaccante rossonero sono il tema portante e il testimonial d'eccezione scelti per il lancio della nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027. Un segnale chiaro del club di Via Aldo Rossi: ripartire subito dalle proprie radici più gloriose per cancellare la delusione della passata stagione.
Pre-order attivo e data del Reveal ufficialeLa nuova maglia è disponibile da oggi — sabato 18 luglio 2026 — in modalità pre-order esclusivamente sullo store online ufficiale del Milan. Per vederla dal vivo, tuttavia, bisognerà pazientare ancora qualche giorno: il reveal ufficiale al pubblico e la presentazione delle prime immagini avverranno a partire dalle ore 09:00 della mattina di martedì 21 luglio. Stay tuned, il nuovo corso del Milan ricomincia dalla sua storia.
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