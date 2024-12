Milan, Zazzaroni: “Cardinale? Senza passione non si può fare calcio”

Zazzaroni, direttore de 'Il Corriere dello Sport', ha scritto un pezzo parlando dei suoi pacchi per il Natale. Tra gli argomenti anche il Milan e Gerry Cardinale

Ivan Zazzaroni, direttore de 'Il Corriere dello Sport', ha scritto un pezzo parlando dei suoi pacchi per il Natale. Tra gli argomenti anche il Milan e Gerry Cardinale. "Il secondo pacco è per i fondi e le proprietà americane che hanno li sordi ma non er core". Così scrive il giornalista.