Il giornalista Ivan Zazzaroni ha stilato un editoriale sulle colonne del 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sulle dichiarazioni di Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners . Il tycoon, infatti, ha recentemente rilasciato un'intervista alla Harvard Business School , che l'ha pubblicata attraverso un documento di 24 pagine ( QUI L'INTERVENTO COMPLETO ).

Lo stesso Ivan Zazzaroni, a questo proposito, ha commentato facendo notare a Gerry Cardinale come si sia fatto una serie di nemici attraverso una singola intervista. Poi tira in ballo Paolo Maldini, ironizzando sul fatto che è stato mandato via dal Milan per eccesso di competenza. Ecco, dunque, il suo pensiero.