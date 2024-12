Ravezzani: “La filosofia di Cardinale parla solo di come guadagnare col Milan”

Fabio Ravezzani ha commentato attraverso il proprio profilo X le dichiarazioni rilasciate in giornata dal proprietario del Milan , Gerry Cardinale , contenute nel documento della Harvard Business School . Le parole di Cardinale , incentrate sul Milan e sul modello economico del club, non hanno convinto Ravezzani , che ha espresso delle critiche dirette alla filosofia imprenditoriale del patron rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan di Cardinale in sintesi: pagare meno i calciatori, arrivare in zona Champions come vero traguardo, non cercare ossessivamente di vincere. Se una stagione va male, l'importante è comunque guadagnare. Un messaggio per chi cerca soci che vogliono solo redditività."