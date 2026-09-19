Milan, Cardinale torna a San Siro contro il Lecce: la curiosa statistica dell'americano

Dopo la partita contro la Lazio la scorsa settimana, Gerry Cardinale farà ritorno a Milano per seguire direttamente da San Siro la sfida del suo Milan contro il Lecce. Il patron rossonero era rientrato negli Stati Uniti il giorno dopo della sfida conto i biancocelesti, mancando alla sfida contro il Benfica a causa di impegni già prefissati.

Il curioso dato di Cardinale

In questi giorni, il numero uno del colosso americano, ha ribadito la sua presenza per la sfida contro i giallorossi: neanche lo scivolone contro i portoghesi ha fatto in modo di cancellare la sua presenza a San Siro domenica sera. C'è, però, un curioso dato che lega ancora di più Cardinale ai rossoneri.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale inquilino gusto 2026-2027 è stato un vero e proprio porta fortuna: il numero uno di RedBird è, di fatti, imbattuto. L'americano, infatti, è stato presente col Venezia in casa, con il Torino, la Juventus e la Lazio in trasferta, con il Diavolo che non ha mai perso.

Oltre ad andare allo stadio, Cardinale ha cambiato totalmente approccio: se prima era poco presente, ad oggi è una figura quasi fissa a Milanello. In estate, inoltre, è stato lui stesso a condurre le trattative per gli acquisti di Ramos, Gila e Moreira, i cui cartellini, sommati, si avvicinano ai 150 milioni di euro.

Ma non è tutto. L'americano ha anche parlato singolarmente con diversi calciatori, compreso Leao che non era convinto di salutare i rossoneri ma che, alla fine, ha deciso di sposare il progetto del Galatasaray. Gli stessi calciatori ed allenatore hanno sottolineato più e più volta l'importanza della sua presenza al loro fianco e, di conseguenza, sono molto contenti per la sua presenza anche sugli spalti di San Siro.