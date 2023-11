Milan, nel pomeriggio arriva Cardinale: in agenda niente Ibra, ma …

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, arriverà nelle prossime ore in città. Non dovrebbe incontrare Zlatan Ibrahimović. Ma non si sa mai

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sia in arrivo a Milano. Tornerà in città, infatti, oggi pomeriggio dagli Stati Uniti d'America e domani sera sarà in tribuna a 'San Siro' per Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024.