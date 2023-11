Milan, oggi torna Cardinale: PSG a San Siro, possibile summit con Ibra

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, tornerà oggi a Milano. Sarà a 'San Siro' per Milan-PSG di domani sera in Champions League, questo è certo. Non è matematico, invece, che incontrerà la squadra o Zlatan Ibrahimović.