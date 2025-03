'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'incontro, ieri a Milano , tra Theo Hernández , difensore del Milan e Paolo Maldini , leggenda rossonera nonché dirigente del club di Via Aldo Rossi fino ai primi di giugno 2023 .

Milan, Theo Hernández e Maldini insieme per un caffè

Theo e Maldini si sono ritrovati, in un noto ristorante in Corso Garibaldi, per bere un caffè insieme e parlare come vecchi amici. Con Theo Hernández, portato al Milan nel calciomercato estivo 2019 proprio quando Maldini era dirigente, c'era anche la compagna del terzino sinistro francese, Zoe Cristofoli.