Theo Hernandez, terzino del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo 'Instagram' una storia che ritrae una maglia del Milan e una dedica di Paolo Maldini, suo mentore. Come noto il terzino francese nella scelta di giocare in rossonero ha messo nei primissimi posti la presenza dell'ex capitano, che al tempo del suo arrivo era dirigente. Non lo ha mai nascosto e lo ha ammesso più di una volta anche nelle varie interviste concesse nel corso degli anni. Quando la leggenda rossonera è stata mandata via, il transalpino lo ha salutato con un bel messaggio e anche successivamente non sono mancati cenni di intesa tra i due.