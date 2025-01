Como-Milan, Theo Hernandez supera Maldini e fa la storia rossonera

Martedì, il Milan ha vinto 1-2 in casa del Como in Serie A ed il vice-capitano rossonero Theo Hernandez ha scritto una pagina di storia.

Martedì, il Milan ha vinto 1-2 in casa del Como il recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/2025 ed uno dei gol rossoneri l'ha segnato Theo Hernandez . I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie ad Assane Dia , mentre per il Diavolo, oltre al francese, ha segnato Rafael Leao .

Come riportato dal Corriere dello Sport, Theo Hernandez ha segnato un gol importante sia per la sua squadra che per se stesso. La rete contro il Como, infatti, è la sua 30esima in Serie A, diventando così il difensore del Milan con più gol nella storia del campionato italiano. Il vice-capitano rossonero ha superato il suo idolo Paolo Maldini, che si fermò a quota 29.