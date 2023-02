Milan, già venduti 3mila biglietti per il ritorno contro il Tottenham | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della grande affluenza dei tifosi del Milan che sarà presente al 'New White Hart Lane' per la gara di ritorno contro il Tottenham. I biglietti destinati al settore ospiti, infatti, sono terminati e saranno circa 3mila i tagliandi già acquistati, pari al 5% della capienza totale dello stadio che può contenere 60mila spettatori. I tifosi rossoneri arriveranno nel nord di Londra e troveranno un ambiente meraviglioso, così come è accaduto martedì a San Siro, con il match che ha fatto registrare l'incasso più alto di sempre in Italia (più di 9 milioni di euro).