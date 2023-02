Saelemaekers: “Possiamo andare in finale di Champions. Su Charles…”

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'dhnet.be': ecco cosa ha detto il belga

Sul suo arrivo a Milanello: "Ero ancora un ragazzino quando sono arrivato e sono diventato un uomo a Milano. Lavoro ogni giorno con persone che hanno molta esperienza e capacità nel loro campo, questo ti fa crescere più velocemente".

Su come si capisce quando si diventa uomini: "È un insieme di cose. Quando giochi in grandi competizioni come la Champions League, ti costringe a crescere molto velocemente. Non hai la possibilità di commettere errori. All'Anderlecht ero un figlio del club e mi hanno trasmesso alcuni peccati di gioventù. Anche nella mia vita privata sono cambiate molte cose. Questo mi aiuta molto nella vita quotidiana".

Su quale squadra tifa la fidanzata: "Il Milan ovviamente, altrimenti ci sarebbe un problema".

Saelemaekers sul crollo della squadra: "Il Mondiale è stato un fattore. Abbiamo recuperato i giocatori in ritardo nella preparazione e abbiamo giocato la maggior parte delle amichevoli con una squadra lontana dagli standard. E abbiamo perso quasi tutte le partite. Questo ti entra nella testa e torni in campionato con una visione negativa. Ma dobbiamo rialzarci e giocare ogni partita al massimo. Nulla è ancora perduto in questa stagione".

Sulla Champions League: "Abbiamo la capacità di andare in finale. Giochiamo a Milano e non dobbiamo porci limiti. Altrimenti non ha senso giocare contro il Tottenham. Siamo molto ambiziosi e questo è normale in un club così esigente come il Milan".

Sull'errore sul gol di Morata nella passata stagione: "Il momento più difficile l'ho avuto dopo una partita. Feci un piccolo errore tattico che ci costò un gol di Morata (1-1 nel settembre 2021). Tutti i tifosi mi hanno sostenuto. Non è facile quando 200.000 persone ti mandano messaggi di odio sui social network. Rimanere mentalmente forti non è facile in un momento come questo. Ma questo dimostra quanto amano il club. E anche quanto mi amano, perché vogliono il meglio da me. Ti insegna una lezione: non si commette più lo stesso errore. I tifosi hanno una responsabilità in questo processo di apprendimento".

Saelemaekers sulle critiche: "Alcune persone si fanno aiutare, ma io ho interiorizzato molto. Ho cercato di dimostrare che non mi ha colpito, anche se è successo. Mi ha colpito, ma bisogna cercare di dimenticare il prima possibile e gestire bene le emozioni".

Sull'aver ricorso a Benoit Paire per gestire le emozioni: "No, no (ride). L'ho conosciuto l'estate scorsa nel sud della Francia. Un amico d'infanzia è diventato allenatore nell'accademia di Patrick Mouratoglou vicino ad Antibes. Ero in vacanza in quella zona e volevo allenarmi. Mi ha suggerito di venire all'accademia e ho potuto seguire una sessione con Benoît Paire, che era anche lui lì. Ci siamo trovati bene e abbiamo anche giocato una partita di doppio che ho vinto con Benoît contro Patrick Mouratoglou e un mio amico. Quindi non ho avuto capricci da Benoît (ride)".

Sul golf: "Sì, è vero. È uno sport che mi tranquillizza. Quando si arriva sul campo, ci si stacca da tutte le pressioni. Devi essere molto concentrato e a volte questo è ciò che mi manca nel calcio. Aggiunge un'altra corda al mio arco".

Saelemaekers su De Ketelaere: "Quando arrivi in squadra e hai un momento difficile, i tifosi iniziano a criticare. È successo anche a me, ma Charles ne uscirà rafforzato. Non sono preoccupato per lui. Si vede che ha tutte le qualità per il massimo livello. Acquisterà fiducia e si farà strada a poco a poco. Sono convinto che presto vedremo il grande Charles, quello che conosciamo in Belgio".

Su Origi e Vranckx: "Sì, ma devo ammettere che sono arrivato in un momento in cui il Milan non stava benissimo. Loro sono arrivati da campioni in carica, in una squadra ben rodata. È più difficile inserirsi. Quando sono arrivato nel gennaio 2020, la squadra non era così buona e c'era ovviamente più spazio. Ma Charles, Divock e Aster si adatteranno al calcio italiano, che ha le sue particolarità. Cerco di aiutarli quotidianamente. Per esempio, ho aiutato Charles a trovare il suo appartamento. Ma il mio consiglio più grande è di imparare l'italiano il prima possibile. Qui si fa tutto in questa lingua. Anche in città non è sempre facile trovare persone che parlano inglese. Il problema è che nello spogliatoio c'è un grande gruppo di una decina di persone che parlano francese. Se questo fosse successo quando sono arrivato, forse non parlerei ancora l'italiano".

Saelemaekers sui gol e gli assist: "Devo dare equilibrio alla squadra e ho molti compiti difensivi. Faccio molte corse e non è sempre facile avere le energie per l'ultimo movimento. Questa lucidità è un punto di lavoro in allenamento, anche se so che l'allenatore è contento del mio contributo".

Sull'essere egoista: "Ho la mentalità di voler sempre aiutare la squadra. Farò sempre le corse necessarie. Non mi interessa se si nota o meno per gli esterni. Finché vinceremo e all'allenatore piacerà, continuerò a farlo".

Saelemaekers su Giroud: "Sì, lo guardo spesso in allenamento. È impressionante vedere come mantiene la calma davanti alla porta. Abbiamo ruoli diversi in campo, ma io imparo da lui. A volte lo prendo in giro dicendo che alla mia età giocava ancora nelle zone basse del calcio francese (ndr: Giroud giocava per il Tours in Ligue 2 a 23 anni), ma ho un immenso rispetto per la sua carriera. Ha sempre creduto in se stesso quando molti dubitavano. Ed eccolo qui, il capocannoniere della storia dei Bleus. Ancora troppo spesso viene denigrato e questo mi rattrista. Sono felice di dire che è diventato un vero amico perché è una bella persona, con molta umiltà. Abbiamo anche trascorso parte delle vacanze insieme. Anche la nostra fede ci avvicina e parliamo regolarmente di religione. Olivier è importante per me, mi aiuta quotidianamente".

Su Messias: "Per l'allenatore è importante avere due giocatori competitivi che possano dare una spinta alla squadra all'ora. All'inizio è difficile da accettare, ma lui ti spiega perché non giochi quasi mai tutti i 90 minuti. Io e Messias ci rispettiamo. Lui è molto più riservato. Non parla molto, anche con il resto del gruppo. Ma a Milano siamo una famiglia e non c'è tensione o odio". De Ketelaere, ora vice Diaz ma il Milan punta su di lui anche per il futuro.