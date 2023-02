De Ketelaere, ora vice Diaz ma il Milan punta su di lui anche per il futuro

Nonostante non sia più titolare, Charles De Ketelaere non lascerà il Milan: i rossoneri puntano sul belga anche per il futuro

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Charles De Ketelaere, calciatore che sta faticando ad imporsi nel Milan. Il suo morale è basso, tanto da essere stato rincuorato da Leao dopo il gol divorato contro il Tottenham. Un'occasione di testa clamorosamente sciupata dal numero 90, con il suo compagno di squadra che gli ha dato coraggio. Domani potrebbe giocare contro il Monza, squadra che ricorda l'altra occasione sciupata nella gara d'andata contro i brianzoli. De Ketelaere ha passato mesi difficili e contro il Tottenham è sembrato in crescita, ma avrebbe bisogno di segnare un gol per dare una svolta.

De Ketelaere non è un nove — Il trequartista titolare del Milan di oggi è Brahim Diaz, il quale ha scavalcato nelle gerarchie proprio De Ketelaere, acquistato in estate per diventare il titolare della squadra. Il belga, in questi mesi, ha giocato sia nel ruolo di trequartista che nel ruolo di attaccante, ma è soprattutto in questa posizione che ha deluso. Pioli, infatti, lo ritiene un calciatore che può giocare centralmente o più spostato a destra ma la sostanza non cambia e vuole usarlo per la sua capacità di leggere le situazioni e interpretare gli spazi. C'è sicuramente anche da lavorare tanto sul piano della personalità, in quanto il giocatore spesso è apparso molto timido.

Non andrà via — Nonostante sia finito dietro Brahim Diaz nelle gerarchie, il Milan non ha intenzione di vendere De Ketelaere. Molti fanno il confronto con il primo Leao milanista, un calciatore che aveva segnato appena due gol prima dell'interruzione del Covid e che dava la sensazione di non essere pronto per l'impatto con la Serie A. Con gli anni è cambiato nel fisico e nella convinzione, capendo come incidere. Il Milan si augura che lo stesso accada con De Ketelaere, sul quale si continuerà a lavorare. Qualora dovesse arrivare un'offerta verrà valutata, ma difficilmente sarà pari o superiore alla cifra sborsata dal Milan per acquistarlo in estate. Milan, Giroud non basta: il suo sostituto arriva dall'Atalanta?