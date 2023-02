Milan, Giroud non basta: il suo sostituto arriva dall’Atalanta? | News

Il Milan potrebbe puntellare il reparto d'attacco e starebbe pensando ad un attaccante dell'Atalanta che sta facendo bene in questa stagione

Enrico Ianuario

E' ancora presto per il mercato estivo, ma non è mai troppo tardi per programmare il futuro. In casa Milan, nelle ultime settimane, si sta già pensando a come muoversi durante la prossima finestra estiva di mercato, con i rossoneri che cercheranno di non far partire i calciatori simbolo della squadra di Stefano Pioli, magari inserendo nell'organico altri profili giovani ma già pronti alla causa. Probabilmente qualcosa verrà fatta per rinforzare la squadra, specialmente nel reparto d'attacco.

Milan, attacco da rinforzare — Olivier Giroud, come raccontato nei giorni scorsi, sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il Milan. Ciò non basterebbe, in quanto i rossoneri non potrebbero affidarsi solamente al numero 9 francese, ormai prossimo ai 37 anni. Con Ibrahimovic sulla soglia dei 42, non stupirebbe vedere lo svedese appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Inoltre si aggiunge il fatto che Origi non sta facendo bene e Rebic è ormai diventato un oggetto quasi misterioso. Per un Diavolo ambizioso che vorrà rendersi protagonista non solo in Italia ma anche in Europa, servirà un bomber da 15-20 gol stagionali. E un'idea, i rossoneri, potrebbero pure averla.

Arriva il bomber dell'Atalanta? — Diversi attaccanti, in Serie A, stanno facendo molto bene. Tra questi c'è sicuramente anche il giovane talento dell'Atalanta Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 che ha già segnato con i nerazzurri sei gol tra campionato e Coppa Italia. Non male per avere appena 20 anni ed essere alla prima esperienza in Italia. Considerato il suo potenziale di crescita, secondo 'calciomercato.it' il danese potrebbe essere il nome giusto per rinforzare l'attacco del Milan. Ciò non toglie che i rossoneri starebbero monitorando altri nomi: sul taccuino della dirigenza di via Aldo Rossi, infatti, ci sono anche quelli di Balogun, Jonathan David e Wahi. Calciomercato Milan – Maldini studia due profili del Salisburgo