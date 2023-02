Calciomercato Milan – Maldini studia due profili del Salisburgo

Calciomercato Milan, Maldini punta i giovani del Salisburgo?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nei mesi scorsi il Milan avrebbe avviato i primi contatti per Noah Okafor che sarebbe pronto a lasciare il Salisburgo. Il ragazzo sarebbe interessato a unirisi ai rossoneri, la richiesta sarebbe di circa 35 milioni di euro e in estate Okafor può diventare un obiettivo della dirigenza. Per Maurits Kjærgaard, il Milan avrebbe provato a prenderlo già qualche anno fa. Ora che il giocatore è maturo i rossoneri stanno seguendo con attenzione il suo percorso di crescita, consapevoli che per portarlo via dal Salisburgo servirebbero almeno 15 milioni.