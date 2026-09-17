Il Milan perde malamente contro il Benfica: Ruben Amorim ha cambiato formazione per l'ennesima volta in stagione. Proprio su questo potenziale turnover verte l'analisi del giornalista Franco Ordine, pubblicata su 'Il Giornale':

"C’è turnover e turnover. Quello del Benfica, legittimato dall’arrivo della sfida con il Porto di domenica prossima, ha una grande virtù. Poi c’è il turnover del Milan di Amorim che è discutibile nella forma e nella sostanza. Nella forma perché la scelta di cominciare con Terracciano e con Hutchinson è un errore nel quale può incorrere solo chi non ha ancora consapevolezza della cifra tecnica dei suoi".

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Il gioco sterile e la marcia indietro del Milan

"Poi c’è la questione sostanziale e cioè il calcio esibito nel primo tempo lento e prevedibile. E questa volta i cambi della ripresa comportano qualche segnale di vita solo nei generosi tentativi balistici di Pulisic. Così matura la prima sconfitta della stagione per Amorim e il suo calcio indecifrabile che invece di compiere progressi sembra fare una marcia indietro pericolosa".

Il parere di Ordine è condivisibile: il secondo tempo disembrava aver fornito ad Amorim la formazione ideale per il suo tipo di gioco e invece il portoghese ha voluto di nuovo cambiare, forse per testare tutti i suoi calciatori in vista del calendario fitto e molto complesso di ottobre. Il punto è che il Diavolo non riesce a mettere in campo qualità se Rabiot, Pulisic e Moreira partono dalla panchina. I rossoneri perdono troppo.Ordine continua con la sua analisi:

Anche stavolta l'analisi del giornalista è condivisibile: il calcio voluto da Amorim in attacco ancora non si vede. Contro il Benfica c'è stato il possesso del pallone, ma è stato sterile poco incisivo.

Sono mancati i passaggi veloci e le verticalizzazioni immediate.

Assenza di inserimenti centrali ed efficaci da parte dei centrocampisti.

Mancanza di cambi campo per cercare gli uno contro uno degli esterni.

Troppo poco: il Milan più bello della stagione si è visto alla prima contro il Torino e nei primi 20 minuti del secondo tempo contro la Lazio. Servono risposte e Amorim deve continuare a lavorare con forza.