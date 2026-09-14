Milan, Ordine: "Amorim si sbaglia di grosso". Ecco perché. Tre scelte chiave

"Se pensa di essere assediato per il fatto di risultare straniero in patria (a Milanello), si sbaglia di grosso. Qui aspettano solo di vedere quel che ha promesso: non subito ma di intravedere i primi segnali del suo cambiamento annunciato".

Il giornalista Franco Ordine parla così su 'Il Giornale' di Ruben Amorim, riprendendo quanto era accaduto durante la conferenza alla vigilia di Lazio-Milan, dove l'allenatore portoghese aveva parlato anche delle critiche dopo il pareggio contro la Juventus.

"Capisco la pressione e che un giovane allenatore straniero che viene a dire come giocare è difficile da accettare", questa la frase a cui ha voluto ribattere Ordine. Chiaro che Amorim ha bisogno di tempo per mettere in pratica il calcio che vuole giocare e i segnali li abbiamo già visti: nel secondo tempo contro la Lazio (quando in campo ci sono stati i giusti interpreti) i rossoneri hanno dominato in attacco, con un possesso palla brillante e fatto di passaggi veloci e scambi di posizioni veloci tra i vari calciatori.

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L'analisi di Franco Ordine sui singoli: la verità su Moreira, Musah e Pulisic

"Pulisic sembrava caricato a pallettoni, con una voglia matta di dimostrare (e c’è riuscito) tutto il suo valore. Musah. Se si tratta di battagliare e andare in contrasto, ci sa fare perché quello è il suo mestiere, come riconosce lui stesso. Infine l’asso nella manica è diventato Diego Moreira, finalmente schierato a sinistra che è poi la sua corsia preferita, dove è stato esplosivo per la velocità e la cattiveria sui palloni da calciare in porta. Allo Strasburgo ha giocato sempre lì, ha incantato ed è per questo che Cardinale ha speso quella cifra (50 milioni) considerata dai commercialisti del web una esagerazione".

Proprio di alcuni singoli ha parlato sempre Ordine:

Tre calciatori che sono davvero fondamentali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim: