Il Milan di Amorim è stato avvisato: quando dall'altra parte si trova Domenico Berardi, il rischio di andare incontro ad una giornata molto complicata non si può trascurare. Il capitano del Sassuolo, infatti, ha costruito negli anni un rapporto molto particolare con i colori rossoneri, diventando una vera e propria bestia nera. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dal 2014 a oggi l'attaccante neroverde ha messo a segno ben 12 gol contro il Milan, accompagnati da 21 assist tra Serie A e Coppa Italia.

Milan, i numeri di Berardi contro i rossoneri

I numeri parlano di una storia che i tifosi rossoneri conoscono molto bene. Il primo episodio che ha reso celebresarà il 12 gennaio 2014, quando il giovane attaccante realizzò quattro gol nella vittoria per 4-0 deluna prestazione storica che fece guadagnare l'esonero aDa quel momento in poiha continuato a mettere in difficoltà il diavolo colpendo le squadre allenate daoltre allo stesso

Tra le sue prestazioni più memorabili risulta esserci anche la tripletta del maggio 2015, decisiva per il successo dei neroverdi contro il Milan di Inzaghi. Negli anni successivi, Berardi aveva confermato la propria capacità di incidere contro i rossoneri: nel novembre del 2021 ha contribuito alla vittoria per 3-1 a San Siro, ponendo fine all'imbattibilità del Milan. Nel gennaio del 2023 invece, è stato protagonista del 5-2 in favore del Sassuolo realizzando una rete e seguendo ben tre assist.

Il bilancio è molto interessante: 12 reti e 7 assist in 21 partite, Berardi ha partecipato a 19 gol del Sassuolo contro il Milan, confermando di essere degli avversari più scomodi. Il capitano neroverde ha trovato la via del gol in ben 7 occasioni diverse contro il Milan, 5 di queste con i neroverdi che hanno conquistato la vittoria raccogliendo 15 punti su 21 disponibili. L'ultimo precedente risale a maggio scorso, quando Berardi ha assegnato il rigore che ha deciso la sfida del Mapei, un colpo pesante per Allegri che poi avrebbe chiuso la stagione senza Champions League.

La sfida di oggi pomeriggio impone dunque la massima attenzione: Berardi rappresenta il principale riferimento offensivo del Sassuolo e la sua capacità di creare occasioni può fare la differenza. Perr Amorim sarà molto fondamentale limitare gli spazi a disposizione del numero 10, soprattutto sulla corsia che dovrà essere affidata a Estupinan e Moreira.