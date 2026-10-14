Il Milan si affida al tandem formato da Diego Moreira e Christian Pulisic per la sfida di Europa League contro il Salisburgo
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
In vista del 2° turno di Europa League sul campo del Salisburgo, Ruben Amorim punterà nuovamente su Diego Moreira e Christian Pulisic, scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Una scelta che trova anche il pieno gradimento del proprietario Gerry Cardinale, presente sugli spalti del ‘Mapei Stadium’ in occasione di Sassuolo-Milan.
L'impatto di Diego Moreira al MilanAcquistato in estate dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus, la crescita di Moreira sarà fondamentale per compensare l’assenza per infortunio di Alexis Saelemaekers. Finora, il belga ha messo a segno 3 reti con la maglia del Milan, registrando una media realizzativa di un gol ogni 72 minuti disputati. Dopo essere partito titolare in campionato contro il Sassuolo, l’ex Strasburgo viaggia verso una maglia da titolare anche nella trasferta in terra austriaca, dove potrebbe giocare di nuovo sulla trequarti.
Pulisic leader offensivoSecondo la ‘Rosea’, al fianco del belga dovrebbe agire Christian Pulisic. Lo statunitense è rimasto a Milanello durante la pausa delle nazionali per recuperare la condizione fisica migliore. Con 43 reti complessive realizzate in 108 presenze da quando indossa la maglia del Milan, l'ex Chelsea continua a rappresentare l'arma più pericolosa dell'attacco rossonero.
Il gradimento di CardinaleLe prestazioni della coppia Moreira-Pulisic hanno incassato l’approvazione della proprietà. Gerry Cardinale ha assistito al match contro il Sassuolo in tribuna al fianco della dirigenza, esprimendo apprezzamento in particolare per il belga e lo statunitense.
Le scelte di Amorim verso il SalisburgoPer la sfida di Europa League contro il Salisburgo, Amorim dovrebbe dunque confermare Moreira e Pulisic dal 1’ minuto. Il blega avrà il compito di creare superiorità numerica e garantire copertura in fase di ripiegamento, mentre lo statunitense agirà da trequartista puro con libertà di spinta. La squadra raggiungerà l'Austria in serata, con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti della fase a campionato.
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