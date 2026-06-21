Il grande valzer delle panchine in Serie A si sta avviando verso la conclusione. Vicino al Vesuvio, infatti, l'atmosfera è molto scoppiettante e l'attesa sta ormai per finire: a Napoli è iniziato il conto alla rovescia per l'approdo in azzurro di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una delle situazioni più intricate, ad oggi sembra essersi sciolta.

Milan, Allegri sempre più verso il Napoli

Cosa porta Allegri in azzurro?

Come riferito dal Corriere dello Sport, l'agente dell'allenatore livornese,, è infatti al lavoro con la dirigenza del Milan per limare gli ultimi dettagli legati alla risoluzione contrattuale. Il legame tra Allegri e il club rossonero è ormai arrivato ai titoli di coda, e la fumata bianca per la rescissione dovrebbe arrivare in brevissimo tempo. Il tutto, infatti, dovrebbe arrivare per la prossima settimana.L'arrivo di Allegri al club partenopeo rappresenta una virata netta nella filosofia del club. Il tecnico toscano, infatti, ha deciso di sposare la causa di De Laurentiis con un chiarissimo obiettivo in testa: riportare la solidità persa negli ultimi mesi della gestione Conte, ritrovando anche la mentalità vincente a una squadra che ha bisogno di ritrovare stabilità ad alti livelli. I prossimi sette giorni, quindi, si prospettano di fuoco.