Milan all’attacco: Conceicao pensa al poker offensivo, Joao Felix scalpita

È bastato un gol per far innamorare Joao Felix del Milan. Ora Conceicao studia il modo di schierare tutti i suoi uomini offensivi

È bastato un gol all’esordio per far scattare la scintilla tra Joao Felix e il Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante portoghese si è inserito rapidamente nell’ambiente rossonero, mostrando fin da subito la voglia di rilanciarsi dopo stagioni complicate. Per lui, il trasferimento in Italia è stato un vero chiodo fisso durante tutto il mercato invernale, con la determinazione di approdare a Milano a tutti i costi.