Tra Europa League e Champions League: Milan stai attento, rischi di buttare via ben 100 milioni!

Il cammino del Milan in Europa League si è già complicato dopo solo quattro partite: per sperare nella top 8 e la qualificazione diretta i rossoneri dovranno vincere le quattro partite restanti nella fase campionato e poi sperare. Per i playoff dovrebbero bastare 6/7 punti: comunque vietato sbagliare (leggi qui tutti i calcoli).

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La Gazzetta dello Sport: il pesante impatto economico sul bilancio rossonero

Il fattore Champions League e la proiezione delle perdite totali

Come scriveil rischio del club rossonero è a livello economico visto che potrebbe perdere molti milioni: i ricavi dei rossoneri in Europa League fino a questo momento si aggirano intorno ai, senza considerare gli incassi dal botteghino delle due gare casalinghe. Come scrive la rosea l’eliminazione già nella prima fase porterebbe a mancati ricavi per circasolo riferiti agli ottavi, tra premi Uefa e biglietti. Vincere la competizione porterebbe un incasso complessivo da circae la certezza di giocare in Champions League la prossima stagione.La qualificazione alla massima competizione europea resta cruciale per il progetto Milan: senza Champions il Diavolo perderebbe, che senza troppe difficoltà però potrebbero crescere rapidamente a. Facendo quindi dei rapidi contiparla di una potenziale perdita ditra Europa League e Champions League.

Al di là della bruttissima prestazione in Europa League, i rossoneri sono ancora perfettamente in corsa per centrare gli obiettivi stagionali: la squadra rossonera è quinta in Serie A con la zona Champions a portata e un campionato ancora lunghissimo e, come detto, per arrivare quantomeno ai playoff di Europa League servono 6/7 punti nelle prossime 4 partite. Non un'impresa impossibile per i rossoneri che dovranno assolutamente cambiare atteggiamento, specialmente in Europa, non solo per i risultati sportivi, ma anche per una questione meramente economica.