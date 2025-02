Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 20 febbraio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto il delicato momento che si vive, dentro e fuori dal campo, a Milanello e dintorni. Ieri Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor della proprietà, ha strigliato allenatore e squadra, chiamandoli al riscatto in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions. Basterà? Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA