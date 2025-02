'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ieri Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, si sia recato ieri nel centro sportivo rossonero di Milanello, accompagnato dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, per incontrare la squadra e l'allenatore all'indomani dell'eliminazione in Champions League per mano del modesto Feyenoord.