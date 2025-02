Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, addio Champions League

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del disastro delle squadre italiane ai playoff della Champions League 2024-2025 . Dopo Milan e Atalanta , infatti, è eliminata anche la Juventus di Thiago Motta : soltanto l' Inter ha conquistato l'accesso agli ottavi .

I bianconeri, forti del vantaggio (2-1) conquistato nell'andata in casa, crollano in Olanda (3-1) in casa del PSV Eindhoven dopo i tempi supplementari. Stasera, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', la Roma ospiterà invece il Porto per il ritorno dei playoff dell'Europa League 2024-2025: si ripartirà dall'1-1 dell'andata.