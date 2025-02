Milan, Abraham si prende l’attacco: il derby è la sua occasione più grande

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ora Abraham è chiamato a confermarsi. Il suo obiettivo? Convincere il club a riscattarlo definitivamente dalla Roma, con un’operazione che potrebbe coinvolgere Saelemaekers come contropartita. Nel frattempo, il numero 9 rossonero vuole continuare a segnare per spingere Conceição a passare al 4-4-2 e affiancarlo al nuovo arrivato Santiago Giménez, il cui trasferimento è ormai imminente. Finora ha messo a segno sei reti, ma un gol nel derby avrebbe un sapore speciale, soprattutto per iniziare con il piede giusto un febbraio ricco di impegni cruciali.

Una difesa da reinventare — n un reparto già in emergenza per l’infortunio di Malick Thiaw, il centrale inglese Tomori avrebbe dovuto affiancare il neo-acquisto Pavlović, ma in attesa che si definisca il suo futuro, la coppia difensiva più probabile sarà quella formata da Gabbia e Pavlović.

Gabbia, però, non è al meglio: un fastidio al polpaccio lo ha limitato nei giorni scorsi, ma proverà a stringere i denti per non lasciare Conceição senza alternative. Thiaw, fermo da oltre due settimane, difficilmente sarà della partita, mentre Kyle Walker, nuovo rinforzo arrivato dal Manchester City, è pronto a debuttare con la maglia rossonera proprio nel derby. Dopo aver assistito alla sfida col Parma dalla tribuna, l’esterno inglese si appresta a vivere la sua prima stracittadina italiana a 34 anni, dopo aver giocato per anni il derby di Manchester.

Le scelte di Conceição: Bennacer per Fofana, Pulisic e Leão sulle fasce — A centrocampo, Conceição dovrà fare a meno dello squalificato Youssouf Fofana, sempre presente nelle ultime 30 partite da titolare. Al suo posto, il tecnico portoghese è orientato a schierare Bennacer, affiancato da Musah e Reijnders nel consueto 4-3-3.

Nel reparto offensivo, invece, Leão e Pulisic agiranno da esterni, con il portoghese pronto ad accentrarsi quando Walker e Theo Hernandez si sovrapporranno sulle fasce. Conceição potrebbe anche valutare il passaggio al 4-2-3-1, inserendo Chukwueze al posto di un centrocampista e avanzando Pulisic sulla trequarti. Il nigeriano ha dato segnali positivi negli ultimi due spezzoni di gara contro Parma e Dinamo Zagabria e potrebbe essere un’arma a sorpresa nel derby.

Milan, un derby tra campo e mercato — Il mercato ha stravolto le scelte di Conceição, costringendolo a soluzioni d’emergenza in diversi reparti. Il tecnico portoghese non sarà contento di dover gestire una formazione con scelte forzate, ma il calcio è anche questo.

Per il Milan, la stracittadina arriva in un momento cruciale della stagione. Una vittoria nel derby potrebbe dare slancio al gruppo, rafforzare la posizione di Abraham e spegnere le tensioni attorno alla squadra. Perdere, invece, significherebbe alimentare ulteriori dubbi sul progetto e sulla gestione del mercato. La palla ora passa al campo. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, la conferenza di Conceicao alla vigilia del derby >>>