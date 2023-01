Milan, appena 4 clean sheet in campionato: serve un cambio di passo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza un dato che fa preoccupare (e non poco) il Milan e Stefano Pioli. Nel corso di questo campionato, i rossoneri hanno tenuto la propria porta inviolata solamente in quattro occasioni nelle gare contro Bologna, Sassuolo, Juventus e Cremonese. L'ultimo clean sheet risale all'8 novembre contro i grigiorossi, con i gol incassati che sono veramente troppi. Confrontando il Milan di oggi con quello della passata stagione, ad oggi sono solamente due i clean sheet di differenza (6 l'anno scorso), così come i gol subiti sono più o meno simili (22 l'anno scorso, 24 quest'anno). Ad aver fatto la differenza nella passata stagione è stato il cambio di passo dei ragazzi di Stefano Pioli nel girone di ritorno, i quali hanno tenuto la porta inviolata per undici partite subendo appena 9 gol. Ed è ciò che servirebbe ora a questo Milan.

In attesa di ritrovare la lucidità persa, Stefano Pioli può ritrovare alcuni componenti. Ieri hanno svolto allenamento a parte Calabria e Theo Hernandez, ma dovrebbero essere a disposizione per domenica. Non ci sarà, invece, Tomori a causa di un problema muscolare. Tra i pali continuerà ad esserci Tatarusanu, in attesa del ritorno di Maignan. A differenza del francese, il portiere romeno non dà la stessa sicurezza del collega e non ha la stessa capacità di impostare con i piedi, cosa fondamentale nel gioco di Pioli. A centrocampo, invece, potrebbe esserci spazio per Krunic considerato che Bennacer sarà out per squalifica. Sula trequarti, invece, De Ketelaere potrebbe prendere il posto di Brahim Diaz. Brozovic e il santone dei muscoli del Milan: cosa c'è dietro il suo infortunio?