Inter, Brozovic e il ‘santone dei muscoli’ del Milan: che c’è dietro il suo infortunio?

Marcelo Brozovic è infortunato da diverso tempo: l'interista si starebbe facendo seguire da un componente dello staff del Milan

Enrico Ianuario

Marcelo Brozovic continua ad essere infortunato da diverso tempo a causa di un problema al polpaccio che lo tormenta dal Mondiale in Qatar. Il suo rientro pare non arrivi mai, con l'interista che avrebbe segnato nel calendario il derby contro il Milan del 5 febbraio come data di rientro. Dunque salterà la partita di campionato contro la Cremonese, ma riguardo al suo infortunio è emerso qualcosa di curioso.

Cosa c'è dietro l'infortunio di Brozovic? — Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Marcelo Brozovic, per recuperare il prima possibile dal suo infortunio al polpaccio, si starebbe facendo seguire non soltanto dallo staff medico dell'Inter, ma anche da un'altra persona. Secondo la 'rosea' si tratta di Andreja Milutinovic, il 'santone dei muscoli 'a cui si è affidato Vlahovic. Fin qui, nulla di strano. La curiosità è legata al fatto che lo stesso Milutinovic è da pochi mesi head of performance del Milan, anche se il suo ruolo all'interno del club rossonero non è mai stato annunciato ufficialmente.

Dietro a questa scelta si aprono possibili scenari di mercato che potrebbero riguardare Milan e Inter? Ad oggi è sicuramente da escludere, con il centrocampista croato che, tra l'altro, ha rinnovato proprio un anno fa il suo contratto con i nerazzurri. La scelta di Brozovic è dettata dal fatto che Milutinovic è uno dei punti di riferimento per tanti calciatori che come Salah, Modric, Kovacic, Milenkovic, Perisic si sono rivolti a lui per guarire dai guai fisici. E negli ultimi mesi un colloquio Milutinovic lo ha avuto a Belgrado anche con l'eterno Gigi Buffon.