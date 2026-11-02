La notte del derby ha consacrato Diego Moreira. Un gol su punizione e due assist nella vittoria per 3-1 contro l'Inter hanno trasformato l'esterno belga del Milan nel grande protagonista del derby, ma la sua crescita non si limita alla prestazione di San Siro. Come sottolinea Federico Masini su Tuttosport, il numero 22 rossonero sta vivendo un inizio di stagione straordinario, tanto da aver già attirato su di sé paragoni importanti.

Il quotidiano torinese utilizza un titolo significativo: Moreira, in poche settimane, avrebbe persino cancellato il ricordo di Rafael Leão. Un'affermazione forte, da leggere soprattutto alla luce dell'impatto avuto dal belga e del momento vissuto dall'ex numero 10 rossonero, reduce dal suo primo gol con la maglia del Galatasaray.

Moreira, arrivato dallo Strasburgo nell'estate 2026, si è preso rapidamente il Milan. La sua capacità di creare superiorità, servire i compagni e incidere direttamente sul risultato lo ha reso uno degli elementi più importanti della squadra di Rúben Amorim.

Moreira-Leão, il confronto dei numeri: il belga parte fortissimo

Uno degli aspetti evidenziati da Tuttosport riguarda il rendimento realizzativo. Nelle prime, quattro delle quali da titolare, Moreira ha già messo insieme. Numeri che raccontano un impatto immediato: tre passaggi vincenti, compresi i due del derby, e quattro reti, tra cui la doppietta contro la Lazio, il gol al Lecce e la punizione decisiva contro l'Inter.

Il paragone con Leão diventa ancora più interessante se si guarda alla prima stagione del portoghese in Serie A. Nel campionato 2019-2020, quando aveva vent'anni, Rafa impiegò 24 partite per segnare i suoi primi quattro gol in rossonero, mentre il primo assist arrivò dopo 28 presenze.

Si tratta naturalmente di percorsi differenti, ma il confronto evidenzia la rapidità con cui Moreira è riuscito a lasciare il segno. Il belga, ventiduenne, ha già dimostrato di poter essere decisivo in più modi, diventando una risorsa offensiva fondamentale per il Milan.

Il costo del cartellino e il legame con la maglia di Kaká

L'articolo di Tuttosport si sofferma anche sull'investimento sostenuto dal club. Moreira è arrivato dallo Strasburgo perdi euro, cifra che lo rende, al momento, il secondo acquisto più costoso della storia rossonera. Un investimento superiore ai 49,5 milioni contabilizzati per Leao, considerando anche il successivo adeguamento legato alla vicenda con lo Sporting Lisbona.

Il costo del belga potrebbe inoltre aumentare attraverso una serie di bonus legati al rendimento individuale, ai risultati della squadra e a eventuali rinnovi contrattuali. Il valore complessivo potrebbe raggiungere 67,8 milioni di euro qualora tutte le condizioni previste venissero soddisfatte.

C'è poi un dettaglio simbolico che rende ancora più speciale la sua prestazione nel derby. Moreira indossa la maglia numero 22, la stessa che ha accompagnato Ricardo Kaká durante la sua esperienza rossonera. Proprio prima della partita, il brasiliano era stato celebrato per il suo ingresso nella Hall of Fame del Milan.

Intervistato da TeleLombardia, Moreira ha raccontato tutta la propria emozione: "Se ho onorato la sua maglia? Andrebbe chiesto a lui, spero però gli sia piaciuta la mia prestazione e quella della squadra". Poi ha aggiunto: "È stata una notte speciale per tutti. Abbiamo vinto, ho fornito due assist e segnato un gol di fronte a Kaká, è stato un onore".

Milan, Moreira è già un punto fermo?

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Il derby ha dato ulteriore forza alla candidatura di Moreira come uno dei protagonisti del nuovo Milan di Amorim. I numeri sono impressionanti, ma a colpire è soprattutto la completezza delle sue prestazioni: assist, gol, iniziative personali e capacità di incidere nelle partite più importanti.Il paragone con Leao, l'investimento economico e il simbolismo della maglia di Kaká contribuiscono a rendere ancora più significativa la sua esplosione. Per il Milan, adesso, la sfida sarà accompagnare la crescita del belga e permettergli di confermarsi anche nel prosieguo della stagione. La notte contro l'Inter potrebbe essere soltanto l'inizio: Moreira ha già conquistato San Siro e vuole continuare a essere protagonista.