I quotidiani si dividono tra Diego Moreira, Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi. Viaggio nelle idee del tecnico rossonero per scardinare lo Stadium
Juventus-Milan, tra moda e campo: cosa dicono gli outfit di Woltemade e Moreira
Fin dal suo sbarco sulla panchina del Milan, il tecnico lusitano Rúben Amorim ha fatto dell'effetto sorpresa un vero e proprio marchio di fabbrica. L'allenatore portoghese non ha mai riproposto la stessa formazione iniziale, scombinando regolarmente le carte rispetto alle previsioni della vigilia. Non stupisce, dunque, che a poche ore dal big match di questa sera all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti, permanga un fitto mistero su chi occuperà la corsia esterna sinistra nel suo 3-4-2-1.
Il rebus della fascia sinistra: i quotidiani sportivi si dividonoA testimonianza dell'imprevedibilità del tecnico rossonero, i principali giornali sportivi oggi in edicola offrono tre letture diametralmente opposte sulle probabili formazioni. Per La Gazzetta dello Sport, il prescelto per una maglia da titolare sarà il giovane Diego Moreira. Di tutt'altro avviso il Corriere dello Sport, che punta con decisione le proprie fiches sull'esperienza di Pervis Estupiñán. Infine, la linea editoriale di Tuttosport va in controtendenza, pronosticando una chance dal primo minuto per il prodotto del vivaio Davide Bartesaghi.
Moreira, Bartesaghi o Estupiñán: tre abiti tattici per il DiavoloPer scoprire chi la spunterà non resterà che attendere la consegna delle distinte ufficiali nello spogliatoio dello Stadium. La scelta finale di Amorim dipenderà esclusivamente dal tipo di partita che vorrà impostare sul campo della Juventus. Optando per la coppia composta da Samuel Chukwueze a destra e Diego Moreira a sinistra, il Milan si garantirebbe una spinta offensiva devastante, accettando però di correre qualche rischio di troppo in fase di ripiegamento difensivo.
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