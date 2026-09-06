Juventus-Milan, tra moda e campo: cosa dicono gli outfit di Woltemade e Moreira

Fin dal suo sbarco sulla panchina del Milan, il tecnico lusitano Rúben Amorim ha fatto dell'effetto sorpresa un vero e proprio marchio di fabbrica. L'allenatore portoghese non ha mai riproposto la stessa formazione iniziale, scombinando regolarmente le carte rispetto alle previsioni della vigilia. Non stupisce, dunque, che a poche ore dal big match di questa sera all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti, permanga un fitto mistero su chi occuperà la corsia esterna sinistra nel suo 3-4-2-1.

Il rebus della fascia sinistra: i quotidiani sportivi si dividono

Moreira, Bartesaghi o Estupiñán: tre abiti tattici per il Diavolo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

A testimonianza dell'imprevedibilità del tecnico rossonero, i principali giornali sportivi oggi in edicola offrono tre letture diametralmente opposte sulle. Per La Gazzetta dello Sport, il prescelto per una maglia da titolare sarà il giovane. Di tutt'altro avviso il Corriere dello Sport, che punta con decisione le proprie fiches sull'esperienza di. Infine, la linea editoriale di Tuttosport va in controtendenza, pronosticando una chance dal primo minuto per il prodotto del vivaioPer scoprire chi la spunterà non resterà che attendere la consegna delle distinte ufficiali nello spogliatoio dello Stadium. La scelta finale di Amorim dipenderà esclusivamente dal tipo di partita che vorrà impostare sul campo della Juventus. Optando per la coppia composta da Samuel Chukwueze a destra e Diego Moreira a sinistra, il Milan si garantirebbe una spinta offensiva devastante, accettando però di correre qualche rischio di troppo in fase di ripiegamento difensivo.La candidatura di Bartesaghi risponde invece a logiche di maggiore prudenza: con il classe 2005 in campo la squadra perderebbe inevitabilmente un po' di inventiva e verve nella metà campo avversaria, ma guadagnerebbe una solidità e una copertura preziose per arginare le transizioni bianconere. La via di mezzo è rappresentata dall'impiego dell'ecuadoriano Estupiñán: una soluzione che consentirebbe ad Amorim di bilanciare lo scacchiere rossonero, garantendo un rendimento costante e di alto livello in entrambe le fasi di gioco.