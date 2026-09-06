Milan-Juventus 2-0, terza giornata del campionato Primavera 2026-27 che si è disputata al 'Puma House of Football'. I voti e le pagelle di PianetaMilan

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Andrea Cullotta

Milan Primavera, Cullotta dopo l'1-1 contro il Cesena: "Siamo soddisfatti per metà"

PAGELLE MILAN-JUVENTUS PRIMAVERA

Milan-Juventus Primavera 2-0, il commento della partita

Un primo tempo dominato da parte del Milan Primavera: dopo una prima parte di sostanziale equilibrio, i giovani rossoneri hanno iniziato a pressare la Juventus riuscendo a creare tanti pericoli grazie alle due fasce. Il primo gol arriva dal cross di Nolli dalla destra: gran gol al volo di Tartaglia. Il raddoppio sempre su cross di Nolli che trova la spizzata aerea di Cullotta. Secondo tempo di gestione per il Diavolo che non crea in attacco, ma non concede in fase difensiva. Ottima vittoria per i rossoneri che salgono a quota 7 punti in campionato. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
Primavera, Pagelle Milan-Juventus 2-0: Nolli devastante. Cullotta leader

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