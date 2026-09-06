Primavera, Pagelle Milan-Juventus 2-0: Nolli devastante. Cullotta leader

Milan-Juventus 2-0, terza giornata del campionato Primavera 2026-27 che si è disputata al 'Puma House of Football'. I voti e le pagelle di PianetaMilan
Milan Primavera, Cullotta dopo l'1-1 contro il Cesena: "Siamo soddisfatti per metà"
PAGELLE MILAN-JUVENTUS PRIMAVERA
Milan-Juventus Primavera 2-0, il commento della partitaUn primo tempo dominato da parte del Milan Primavera: dopo una prima parte di sostanziale equilibrio, i giovani rossoneri hanno iniziato a pressare la Juventus riuscendo a creare tanti pericoli grazie alle due fasce. Il primo gol arriva dal cross di Nolli dalla destra: gran gol al volo di Tartaglia. Il raddoppio sempre su cross di Nolli che trova la spizzata aerea di Cullotta. Secondo tempo di gestione per il Diavolo che non crea in attacco, ma non concede in fase difensiva. Ottima vittoria per i rossoneri che salgono a quota 7 punti in campionato. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Milan, Rabiot sfida il suo passato: ecco dove giocherà contro la Juve e il record nel mirino
Rassegna stampa
Milan, Amorim promuove la società: "Mercato da 10". Poi la risposta di classe a Chivu
Interviste
Gullit: "Milan e Juventus, l'anno scorso un disastro. Giusto cedere Leão: ecco perché"
Probabili formazioni
Juventus-Milan è già scontro verità: le ultime sulle probabili formazioni e i dubbi dell'ultimo minuto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti